Fondi prevenzione Sisma, Zanetti: Ue li escluda da patto stabilità

"L'Europa dovrebbe accogliere la proposta di escludere i fondi per la prevenzione dal patto di stabilità perché si tratterebbe di una richiesta seria, specifica e graduale per contrastare il rischio sismico con gli investimenti necessari". Lo afferma, in un'intervista alla Stampa, il viceministro dell'Economia Enrico Zanetti, precisando: "Non è una richiesta di spendere genericamente, come abbiamo fatto in passato senza mai sfondare".