Fico: "Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami"

"Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in un dibattito alla festa di Mdp-Leu rispondendo a una domanda sulla cosiddetta pace fiscale. "In un Paese in cui dai l'idea che puoi evadere o costruire abusivamente perché dopo 10 anni puoi sanare - ha aggiunto -, è chiaro che ogni condono va in questa direzione".