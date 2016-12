Expo, l'ambizione di Renzi: puntiamo a vendere 20 milioni di biglietti

19:12 - "Expo può e deve essere una grandissima opportunità. Puntiamo a vendere 20 milioni di biglietti". Lo ha detto il premier Matteo Renzi in visita a Pompei. "La cultura è l'anima di un Paese e l'Italia è in questo una superpotenza", ha poi spiegato. Per il premier "riprendersi Pompei è dire che cosa è l'Italia che cambia".

"Gigantesca opportunità di cambiamento" - "Expo è una grandissima occasione per cambiare l'impostazione e l'approccio dell'Italia. Una gigantesca opportunità per tornare a fare l'Italia, perché il mondo globale chiede Italia. E se in questi anni l'Italia ha perso il treno della globalizzazione non e' motivo per non mettersi a correre. Qualsiasi giorno di ritardo ci sia stato, è un'ottima ragione per correre più veloce", ha poi sottolineato.



Sala: 10 mln di biglietti prima di apertura - Prima dell'apertura di Expo saranno stati venduti "circa 10 milioni di biglietti". Lo ha detto il commissario di Expo, Giuseppe Sala, in visita con il premier a Pompei. L'Expo di Milano batterà il record di presenze di 54 Paesi. "Finora - ha ricordato Sala - è stato speso meno del budget assegnato, dando lavoro a 7500 persone".