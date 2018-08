Erdogan contro gli Usa: non ci metterete in ginocchio con minacce

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rispedito indietro agli Stati Uniti le "minacce" fatte sulla vicenda del pastore americano ai domiciliari in Turchia, Andrew Brunson, che ha causato un'escalation di tensione. "E' sbagliato pretendere di mettere la Turchia in ginocchio attraverso le minacce sul pastore. Lo dico di nuovo a quelli in America. E' colpa vostra, colpa vostra. State scambiando un vostro partner strategico nella Nato per un prete".