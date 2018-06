Elezioni comunali, urne aperte per 7 milioni di italiani | Alle 19 ha votato il 44,05%

I dati forniti dal Viminale non tengono conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione. Qui alle 12 hanno votato per il rinnovo di 138 Consigli Comunali 278.280 persone, pari al 16,94% degli aventi diritto.



"Avere sindaci 5 Stelle nei singoli Comuni italiani significa avere sindaci che hanno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi", sottolinea il vicepremier nei suoi auguri. Scatenando così la polemica con le opposizioni fino alla marcia indietro per abbassare i toni dello scontro.



Di Maio torna infatti a parlare correggendo il tiro e dicendo che sarà "dalla parte di tutti i primi cittadini Italiani, al di là del colore politico", cosa che, aggiunge però polemicamente, non hanno fatto i governi degli ultimi sette anni, con i tagli effettuati ai Comuni.



Salvini: "Voto Lega, risposta ai rosiconi di sinistra" - "Buon voto a tutti i cittadini che in oltre 700 Comuni hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco", ha invece scritto su Twitter l'altro vicepremier, Matteo Salvini. "Se poi arriveranno tanti voti per la Lega sarà un bel segnale politico a chi fa cortei al grido di 'Salvini assassino' bruciando le nostre bandiere e una risposta chiara a tutti gli intellettualoni, giornalistoni, chiacchieroni e rosiconi della sinistra secondo i quali in sette giorni avremmo già dovuto rimediare ai quasi sette anni di governi del Pd", ha aggiunto.