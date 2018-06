Imprese, Di Maio: stop delocalizzazioni per chi ha preso fondi statali

"Ci sono tante crisi aziendali su tutto il territorio. E la colpa non è solo delle aziende. Ma ci sono proprietà che stanno delocalizzando e quelle vanno fermate". Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. In particolare, ha sottolineato, "la delocalizzazione per chi ha preso fondi dallo Stato non deve essere permessa".