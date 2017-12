Dottoressa violentata, Boldrini: "Cambiare le regole sulla denuncia"

"Ho telefonato alla dottoressa di Bari che ha subito violenza sessuale per esprimerle vicinanza. Penso che in casi come questo l'onere per la denuncia non può ricadere solo sulla donna che ne è stata vittima, perché è traumatizzata". Lo ha detto il presidente della Camera, Laura Boldrini, aggiungendo: "Auspico che si intervenga sulle legge o che in questi frangenti si proceda d'ufficio".