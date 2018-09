Dl Genova, ministro Toninelli: "Commissario entro 15 giorni"

Il decreto "urgenze" è stato "condiviso" dal governo e "io non mi preoccuperei tanto del nome del commissario, che sarà nominato entro 15 giorni, ciò che conta è cosa viene fatto". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. "Nel dl c'è un passaggio molto chiaro che dice che i soldi per la ricostruzione del Ponte Morandi di Genova saranno messi da chi ha fatto crollare il ponte, che non lo ricostruirà", ha poi aggiunto.