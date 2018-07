Dl dignità,modifiche Lega-M5s:periodo transitorio su norma contratti

La stretta sui contratti a termine già in corso scatterà solo a ottobre. Lo prevede uno degli emendamenti concordati da Lega e Movimento 5 Stelle per modificare il decreto dignità. Si introdurrà, così, un periodo transitorio (fino al 30 settembre) nel quale si potranno applicare le vecchie regole ai contratti già in essere, per dare più tempo alle imprese per adeguarsi.