Dl dignità, Di Maio: Boeri non in linea ma non si può rimuovere ora

"Non possiamo rimuovere Boeri ora, quando scadrà terremo conto che non è minimamente in linea con le idee del governo, non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi vogliamo fare quota 100, quota 41, la revisione della legge Fornero, l'Inps ci deve fornire i dati, non un'opinione contrastante". Così commenta le polemiche sulle stime dell'Inps relative al dl dignità il ministro del Lavoro Di Maio.