Di Maio vede Osce: preoccupano voto di scambio e fake news

Il candidato premier M5s Luigi Di Maio ha incontrato i rappresentanti dell'Osce in Italia. "Siamo preoccupati per la qualità delle persone che vengono candidate. Molti non raccolgono voti con il consenso ma attraverso altre forme, come il voto di scambio", avrebbe detto Di Maio, aggiungendo come un altro problema dell'Italia siano i "gruppi editoriali impuri. Ci sono giornali ed emittenti di partito che pubblicano ogni giorno fake news sul M5s".