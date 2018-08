Di Maio: in manovra reddito, flat tax e Fornero rispettando vincoli | Caso Ilva, "pronto un piano B"

"Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia "l'unico Paese che ha all'interno della propria Costituzione l'equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata, adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari" sul fronte delle modifiche costituzionali.



Tornando a parlare dell'Iva, Di Maio ha ribadito che non ci sarà alcun aumento. "Il contratto prevede che l'Iva non aumenti, manterremo le promesse e non aumenteremmo l'Iva. Se si vuole giocare con questa storia dell'Iva e dei ritocchi si faccia pure, ma il nostro obiettivo è non aumentarla e vale sia per il M5s che per la Lega", ha aggiunto.



Ilva, "aspetto Avvocatura, c'è piano B" - Caso Ilva. "Quando un ministro si sente dire che le cose non sono state fatte in regola prima di tutto deve capire se andare avanti oppure no, se invece la gara non andrà avanti perché si può esercitare l'annullamento in autotutela ne prenderò atto e ci dovremo attrezzare". Bisogna aspettare il parere dell'Avvocatura, ha sottolineato e "se la legge mi dice che devo annullare la gara allora lo affronteremo, c'è un piano B, certo, affronteremo al meglio questa vicenda".