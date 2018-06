Di Maio: "Abbiamo avuto la fiducia,ora iniziamo a prendere il largo"

"Oggi abbiamo avuto la fiducia dalla Camera, cominciamo a prendere il largo". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio, dopo essersi recato all'ospedale di Nola (Napoli) in visita all'operaio che si è cosparso di benzina dopo la sentenza della Cassazione che ha negato il reintegro in Fca di cinque operai. "Da ministro ho detto a Mimmo che è una sentenza che va rispettata ma per noi non deve essere un alibi" ha commentato.