De Magistris contro Roma: "Napoli avrà una sua moneta parallela all'euro"

L'obiettivo è "dimostrare che continuiamo a fare sul serio e che non si tratta di mera propaganda meridionalista". La prima delibera che si chiamerà Napoli Città Autonoma, sarà "un manifesto politico concreto sull'autonomia della Città"; la seconda prevederà la cancellazione dal bilancio comunale del "debito ingiusto" ossia il debito "contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post-terremoto ed emergenza rifiuti"; la terza si concentrerà sulla realizzazione "di una moneta aggiuntiva all'euro per dare forza a Partenope".



"Vediamo se - ha proseguito il sindaco - anche questo Governo ci ostacolerà". "Il momento giusto è adesso. E vediamo se il separatista che urlava prima il Nord e contro Napoli e i napoletani oggi ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di ministro dell'Interno", ha proseguito.



De Magistris non ha chiarito i dettagli del progetto per una moneta napoletana indipendente ma ha lanciato diverse bordate a Roma e all'esecutivo giallo-verde: "Di fronte ad un Governo a evidente trazione anti-meridionale, di fronte al rafforzamento dell'asse lombardo-veneto per l'attuazione del referendum autonomista - ha proseguito - noi dobbiamo lanciare una sfida storica, mai pensata ed attuata sinora".



"La Lega ed i suoi accoliti agiscono con odio verso il Sud, con azioni discriminatorie, con pratiche all'insegna della disuguaglianza. Noi - ha argomentato - non dobbiamo pagarli con la loro stessa putrida moneta. Ma dobbiamo lavorare alacremente per rafforzare la coesione nel nostro Paese,valorizzando autonomie e differenze. Italia unita nelle sue differenze. Sfidiamo il ministro Salvini e l'intero Governo sul tema dell'autonomia. Siamo stanchi di ingiustizie e sopraffazioni. Autonomia del Sud non contro il Nord, ma per costruire un Paese in cui cessino finalmente le discriminazioni".