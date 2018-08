Crollo ponte, Di Maio: Benetton ha finanziato campagne elettorali

"Questo governo non ha preso soldi dai Benetton, ma i Benetton che non sono solo quelli delle magliette ma sono quelli di Autostrade per l'Italia, hanno finanziato le campagne elettorali di tutti i partiti del passato, di tutti i partiti del governo del passato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio al Tg4. "Se Autostrade non è in grado di gestire quel tratto è meglio che lo faccia lo Stato", ha poi aggiunto.