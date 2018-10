Conte: "Maggioranza di governo solida, faremo riforme importanti"

Il premier Giuseppe Conte parla delle recenti fibrillazioni della sua maggioranza politica e afferma: "E' assolutamente solida". "Stiamo lavorando molto bene. Quindi non c'è motivo di dubitare. Abbiamo la piena consapevolezza che stiamo facendo riforme importanti per il Paese", spiega ancora Conte. Il premier conferma che il Cdm sarà sabato alle 13 e su chi parteciperà sottolinea ironico: "Non prendo in anticipo le presenze".