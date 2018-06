Conte chiama Cantone: "Bisogna rafforzare la lotta alla corruzione"

"Certamente continuerò a fare anticorruzione: il mio incarico finisce nel 2020. Se mi sento sotto assedio? No, sono tranquillo ma non parlo di queste cose", aveva detto Cantone a margine di un evento alla Luiss, a chi gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni del capo politico del M5s e dello stesso Conte. Il presidente dell'Anac ha poi incontrato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "Prendo atto", ha spiegato, che per Di Maio il Codice blocca il Paese, "io ho parlato con il ministro e gli ho detto cosa ne penso".



"Il mio ministero intende aprire un tavolo di confronto per le migliorie legislative che servono - ha commentato Toninelli -. Cercheremo la massima collaborazione con Anac, nella convinzione che bisogna voltare pagina rispetto ai troppi scandali del passato".