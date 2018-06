"Posso dire che...?": Di Maio gela con un "no" il premier Conte

Scivolata del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un fuorionda alla Camera. Durante la diretta tv sulla fiducia, il premier chiede il permesso per poter leggere un passaggio del discorso al vice premier Luigi Di Maio: "Posso dire che...?". Immediata la secca replica di Di Maio che lo gela con un "no". La gaffe subito dopo aver espresso solidarietà al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in seguito agli attacchi subiti, che hanno preso di mira anche il fratello ucciso dalla mafia.