Consulta, "fumata nera" in Parlamento per l'elezione del giudice

Si conclude con una "fumata nera" la votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionalista che sostituirà Giuseppe Frigo, dimessosi a novembre. Nessuno dei nomi proposti dalle forze politiche ha raggiunto il quorum dei due terzi. Il più votato è stato Gaetano Piepoli (deputato di Democrazia solidale - Centro democratico), con 52 voti, seguito da Felice Besostri (area M5S) con qualche voto in meno.