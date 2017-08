Chiusura del Brennero, viceministro Giro: "L'Austria si dia calmata"

L'Italia non ha "nessuna intenzione di compiere mosse unilaterali" sulla crisi dei migranti ma Vienna deve "abbassare i toni" perché non si possono mettere a rischio i rapporti tra gli Stati a causa di "polemiche pre-elettorali" (in Austria si vota il 15 ottobre). Lo afferma, "a nome del governo", il vice ministro degli Esteri Mario Giro che definisce "surreali" le minacce sul Brennero: "Non c'è nessun aumento del numero dei migranti".