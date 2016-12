Centrodestra, Parisi: leader non si autoproclama, conta il consenso

"Le primarie così come sono in Italia sono una cosa ridicola. Di certo non ci si autoproclama leader, ci sarà un momento in cui questa scelta dovrà essere fatta e il consenso popolare è un pezzo importantissimo". Lo ha detto l'ex candidato a sindaco di Milano Stefano Parisi, aggiungendo: "Le coalizioni sono forti se il confronto programmatico è saldo, non si può stare insieme a prescindere".