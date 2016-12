22 dicembre 2014 Caos M5S alla Camera, nuove espulsioni Altri tre parlamentari lasciano Grillo Occupati i banchi del governo durante la discussione sulla legge di Stabilità. Iannucci, Vacciano e Simeoni presentano le dimissioni Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - Sette deputati del M5S, tra cui Alessio Mattia Villarosa, si sono seduti sui banchi del governo in Aula alla Camera mentre era in discussione la legge di stabilità e quasi immediatamente sono stati espulsi dall'emiciclo. Il presidente di turno ha interrotto i lavori, che poco dopo sono ripresi. Intanto tre parlamentari grillini hanno annunciato le dimissioni.

A lasciare i rispettivi scranni sono il deputato Cristian Iannuzzi e i senatori Giuseppe Vacciano e Ivana Simeoni, madre di Iannuzzi.



"Ho rassegnato dimissioni dal Parlamento con gli altri due portavoce di Latina. Il rispetto di principi e regole vale più di una poltrona", ha scritto Iannuzzi su Twitter.



"Ho consegnato la mia lettera di dimissioni irrevocabili dal Senato, non dal gruppo parlamentare M5s". Lo ha scritto su Facebook Vacciano. "Lascio ai colleghi e ovviamente al nostro garante la decisione sulla mia permanenza nel gruppo parlamentare sino al momento dei definitivi saluti", ha aggiunto. "Non ho alcun interesse in altri partiti, gruppi, movimenti, correnti e tantomeno nel continuare a svolgere attività politica di qualsiasi livello".



I sette deputati espulsi - Sono sette i deputati espulsi: oltre a Villarosa, sono stati invitati a lasciare l'Aula Davide Tripiedi, Ferdinando Alberti, Massimo Baroni, Luca Frusone, Gianluca Rizzo e Tatiana Basilio.



Caos M5S in Aula, nuove espulsioni - Dopo il caos in mattinata, nel pomeriggio è stata di nuovo bagarre in Aula. Il presidente della Camera Laura Boldrini è stata costretta ad espellere altri deputati 5 Stelle. Nel corso delle votazioni sulle misure sui giochi contenute nella legge di Stabilità, i pentastellati hanno infatti esposto cartelli con scritto "governo d'azzardo". I parlamentari espulsi sono: Claudio Cominardi, Michele Dell'Orco e Vittorio Ferraresi.