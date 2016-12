Cannabis, no depenalizzazione

"Non c'è nessuna depenalizzazione" della coltivazione di cannabis ad uso terapeutico, ma si tratta solo di "interventi procedurali in impianti autorizzati per legge". Lo ha precisato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, spiegando le norme di depenalizzazione relative alla cannabis terapeutica approvate venerdì in Consiglio dei ministri.