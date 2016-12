Campidoglio, Virginia Raggi: "Non ci spaventiamo e andiamo avanti"

"Andremo avanti con determinazione per cambiare questa città". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un videomessaggio postato su Facebook. "Stiamo lavorando per Roma - prosegue il primo cittadino della Capitale - e come promesso in campagna elettorale, stiamo portando quel cambiamento che serve per far ripartire la città. Abbiamo già trovato qualche piccola resistenza ma non ci spaventiamo: lo sapevamo e andiamo avanti".