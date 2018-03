Camere, Rosato conferma: Pd vota scheda bianca a primo scrutinio

"Il Pd voterà scheda bianca" al primo scrutinio per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Lo ha confermato Ettore Rosato, facendo ingresso all'assemblea dei gruppi Pd alla Camera. "Spetta al M5s e al centrodestra indicare una soluzione, non ci sono riusciti. Spetta a loro avanzare una proposta, siamo in attesa di capire quale", ha aggiunto.