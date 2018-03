Camere, Meloni chiama centrodestra a responsabilità: ora nuovo vertice

"Rivolgo l'ultimo appello al centrodestra perché questo delicato passaggio sulle presidenze delle Camere non si risolva in un 'liberi tutti', soprattutto per rispetto dei milioni di elettori che ci hanno votato. Facciamo un passo indietro perché se ne possa fare uno in avanti". Lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Disponibile a un nuovo incontro nella speranza che ci sia ancora un margine per ricomporre la coalizione".