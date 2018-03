Camera, terza fumata nera per l'elezione del presidente

Terza fumata nera nell'aula della Camera per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum dei due terzi dei votanti, contando anche le schede bianche, richiesto dal regolamento al secondo e al terzo scrutinio. Servirà una nuova votazione, la quarta, prevista per sabato. Per far scattare l'elezione da questa nuova votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, contando anche le schede bianche.