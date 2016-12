Boschi: "Calderoli non ci fermerà"

"Sono sicura che anche questa volta Calderoli non vincerà. Non possiamo pensare che la democrazia si blocchi per un senatore che ha presentato 85 milioni di emendamenti". L'ostruzionismo della Lega Nord non spaventa quindi il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi. "Il cervello di un uomo sarà sempre più forte del cervello di un pc", ha aggiunto facendo riferimento all'algoritmo utilizzato da Calderoli per realizzare gli emendamenti.