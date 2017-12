Boldrini: "Sicurezza non è motivo per sospendere i diritti umani"

La lotta contro il terrorismo e "le ragioni di sicurezza nazionale" non devono essere "invocate come motivi per sospendere le tutele individuali e collettive". A chiarirlo è il presidente della Camera, Laura Boldrini, che sottolinea come "i diritti umani sono il tratto più caratteristico dell'identità europea", motivo per cui è necessario riuscire a "garantire la sicurezza nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà".