Boldrini: "Continuerò il mio impegno con Liberi e Uguali"

"Il nostro obiettivo è arrivare a una forza aperta, inclusiva e di governo", ha spiegato il presidente della Camera nel corso dell'incontro organizzato a Roma, nello Spazio Cerere di San Lorenzo.



Laura Boldrini ha auspicato che questa lista, di cui è presidente e fondatore il presidente del Senato Pietro Grasso, "possa essere una forza aperta, inclusiva, di governo. Noi dobbiamo essere in grado di leggere non solo il tempo che viviamo ma anche di dare ai cittadini e alle cittadine la possibilita' di vivere bene il tempo che verra'. Sinistra e conservazione sono due concetti che non possono stare insieme: la sinistra o e' innovazione, o non è".



Bisogna "guardare al futuro in modo costruttivo. Credo a una politica di donne e uomini, una politica pulita, che abbia come obiettivo semplice quello di far stare bene tutti. E' semplice, avere l'obiettivo di far stare bene non solo alcuni. Il mio viaggio continuerà e sono convinta che saremo in tanti e in tante".