Boldrini a Tgcom24: "Ong hanno dovuto agire per non fare la conta dei cadaveri"

Laura Boldrini è intervenuta a Tgcom24 per parlare della questione migranti. L'ex presidente della Camera si è concentrata sull'attività delle organizzazioni non governative. "Le Ong - ha affermato la Boldrini - hanno sentito il bisogno di agire per non dover fare solo la conta dei morti in mare. Con l'operazione Mare nostrum questo non succedeva, poi hanno iniziato a portare soccorso quando i Paesi dell'Unione europea non hanno investito abbastanza risorse per salvare vite umane".