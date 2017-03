Bersani: sul Def sosteniamo Gentiloni, ma non a tutti i costi

"Abbiamo tutta l'intenzione di garantire il percorso del governo Gentiloni, ma lo misureremo sulle proposte e presenteremo le nostre". A chiarirlo è Pier Luigi Bersani, ex Pd e ora esponente di Mdp, per quanto riguarda il Def, spiegando che "il premier deve realizzare che c'è una forza che ha un certo numero di parlamentari che non è nel governo, ma è nella maggioranza". Il sostegno quindi c'è "ma non a tutti i costi".