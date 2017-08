Bersani: "Non sono il futuro, ma lavoro a sinistra del governo"

"Sabato abbiamo parlato di lavoro, di fisco, ecc. O facciamo come Vasco Rossi e le nostre parole sono pallottole o non andiamo da nessuna parte. Io non sono il futuro ma le mie energie le metterò in campo per una sinistra di governo". Lo ha detto l'ex esponente del Pd Pierluigi Bersani parlando di "Insieme", il nuovo soggetto politico del centrosinistra. Bersani ha aggiunto che la leadership rimane nelle mani di Giuliano Pisapia.