Bersani:divisione non è scelta a cuor leggero,sentiamo replica Renzi

"Non possiamo affrontare a cuor leggero un tema come la divisione. Anche se ho sempre detto che da casa mia non mi butta fuori nessuno, se mi accorgo che non è più casa mia ma il partito di Renzi non saprei come fare. Ora sentiamo la replica di Renzi". Così Pierluigi Bersani, sottolineando di essere "di sinistra" e di non sopportare "di vedere un tale livello di desuguaglianza: sarà anche lui di sinistra, ma perdiamo rapporti con un pezzo di Paese".