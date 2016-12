Berlusconi: "Taglio tasse, chi ci crede?" Salvini: "Renzi è ridotto all'insulto"

Il leader di Forza Italia interviene alla convention di Alessandro Cattaneo ad Ameglia e assicura a Renzi il suo appoggio nel caso realmente si volesse abbassare la pressione fiscale: "Noi, lo dico ora, siamo pronti a votare quei provvedimenti se venissero presentati perché non siamo come la sinistra del tanto peggio tanto meglio".



Poi attacca frontalmente il premier: "Renzi si regge su una maggioranza usurpata. Forza Italia, di cui sono e resto presidente, L'altra Italia e la Lega possono tornare maggioranza e governare il Paese. Ci sono 23 milioni di persone che non votano e che vanno convinte. E' difficile ma non impossibile"



Toti: "Renzi se la canta e se la suona" - "Renzi se la canta e se la suona. Peccato che gli italiani non la pensano allo stesso modo su tasse e fisco. Servono riforme e non slide". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, presidente della regione Liguria.



Brunetta: "Renzi risolve problemi con annuncite" - "Fino ad ora Renzi le tasse le ha aumentate, la sua credibilità quindi è sotto zero. Intanto deve ancora dirci come fa a trovare 20 miliardi di euro per evitare le clausole di salvaguardia per quest'anno e per l'anno prossimo". Così il presidente dei deputati di Forza italia Renato Brunetta ha commentato l'annuncio di una rivoluzione fiscale fatta dal presidente del Consiglio. "Renzi è in un mare di guai e risolve le cose a modo suo, con l'annuncite. E' malato cronico, mortale, di annunci", ha aggiunto.