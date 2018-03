Berlusconi: "Sono felice per Salvini, ma resto io il regista del centrodestra"

"Sono felice per Matteo Salvini, per la Lega con cui siamo stati per lunghi anni al governo e con la quale governiamo regioni importanti. E confermo che sarò il regista del centrodestra e il garante della compattezza della coalizione". Silvio Berlusconi lo afferma in un messaggio, riconfermando quindi la centralità del ruolo di Forza Italia nel futuro governo e aggiunge: "Ora tocca al Capo dello Stato. Confidiamo nella sua saggezza".

Berlusconi ha anche ribadito che "il centrodestra è il vincitore politico di queste elezioni. I dati confermano che rappresentiamo la prima area politica del Paese". E su Facebook il leader di Forza Italia ha spiegato che "con questo risultato le forze del centrodestra potranno rafforzare la coalizione che dovrà ottenere il mandato per governare l'Italia e far ripartire il nostro Paese".



Berlusconi ha anche sottolineato che "i nostri contenuti, dal taglio alla pressione fiscale a una diversa politica sull'immigrazione, sono stati apprezzati dagli italiani. L'apporto numerico e politico di Forza Italia è stato determinante per questa affermazione, nonostante il grande svantaggio causato dalla mia incandidabilità. Forza Italia ha raccolto un consenso importante del quale sono personalmente grato agli elettori che ancora una volta hanno confermato al movimento la loro fiducia".



In merito al risultato del M5s, Berlusconi sottolinea che "purtroppo molti elettori hanno creduto a coloro che hanno promesso infondatamente il cosiddetto reddito di cittadinanza. Si accorgeranno presto di essersi illusi. È solo con una rivoluzione vera come la flat tax, rilanciando l'economia e creando posti di lavoro, che si possono garantire posti di lavoro ai giovani e una vecchiaia serena e dignitosa a chi ha lavorato una vita".