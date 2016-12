Infuria la polemica in Aula con uno scambio di accuse tra M5s e Pd - Scambio di accuse tra M5s e Pd sul voto dell'aula del Senato che ha respinto l'uso delle intercettazioni telefoniche tra Silvio Berlusconi e le cosiddette "olgettine". Subito dopo la votazione dell'assemblea, i senatori grillini hanno protestato tanto che il presidente Pietro Grasso ha sospeso la seduta. Ma uscendo dall'emiciclo, esponenti del Pd hanno replicato sostenendo che, complice il voto segreto, a votare per il no all'utilizzo delle intercettazioni sono stati i grillini. "Prove di alleanza in aula tra M5S e destre", ha detto Andrea Marcucci.



M5s: "Il Patto del Nazareno è risorto" - "Il Pd con il voto segreto salva Berlusconi e prova a puntellare la sua sempre più scricchiolante maggioranza. Un modo subdolo, dando la colpa ad altri come già accaduto in altre occasioni, giocato sulla pelle della Giustizia, per provare ad assicurarsi anche un comportamento benevolo da parte dei berlusconiani e del loro potente sistema mediatico nel referendum costituzionale". Lo afferma il capogruppo M5s al Senato Stefano Lucidi, commentando il 'no' di Palazzo Madama all'uso delle intercettazioni di Berlusconi. "Il patto del Nazareno è risorto", aggiunge.