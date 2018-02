Se non c'è un esito chiaro si deve andare subito al voto". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo il quale in mancanza di un chiaro vincitore si deve "tornare a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perché non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla". Ed è proprio questa posizione che Forza Italia prenderà, nel caso, davanti a Mattarella perché "un governo per essere sostenuto deve avere una maggioranza".