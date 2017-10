Berlusconi: no a governo larghe intese, mi ritiro senza maggioranza

"Un governo di larghe intese? Lo escludo, per storia e ideologia". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato arrivato a Casamicciola a Ischia. "Se non ho la maggioranza - ha inoltre dichiarato - io mi ritiro, perché è colpa degli italiani se non sanno giudicare chi è capace da chi invece non ha mai fatto niente". "Vuol dire che siamo un popolo che non merita nulla. Ma penso che gli italiani avranno buon senso", ha concluso.