Berlusconi: nessun accordo possibile con M5S, sono un pericolo

"Con il M5s non avremmo nulla da spartire e non potremmo mai governare". Così Silvio Berlusconi parlando a Larino, in provincia di Campobasso. "Nella formazione del governo ho cercato di dare seguito a cosa voleva la Lega in modo che qualche persona competente fosse dentro una squadra di inefficienti, ma ho verificato quanto il M5S sia un partito non democratico, un pericolo per l'Italia e bisogna evitare che prenda il potere", aggiunge.