Berlusconi chiede lo scioglimento del Comune di Roma ma Alfano frena

13:52 - "Ritengo che di fronte alla situazione che sta emergendo nell'inchiesta sulla gestione del Comune di Roma le forze politiche debbano reagire. L'unica soluzione accettabile è quella di uno scioglimento immediato del Consiglio Comunale". Così Silvio Berlusconi commenta lo scandalo mafia. "Le soluzioni prospettate, compresa quella di un commissario, non mi sembrano percorribili", ha aggiunto il leader di Forza Italia invocando nuove elezioni locali.

Alfano: colpire colpevoli ma non punire città - "Il commissariamento del Comune è un procedimento molto complesso e bisogna andarci con i piedi di piombo. Non si annuncia un commissariamento, anche perché il sindaco Marino non è coinvolto da queste vicende e Roma è una città sana. Non è marcia": cosi' il ministro dell'Interno Angelino Alfano al suo arrivo al consiglio Ue rispondendo alle domande. "L'attitudine del governo non è quella di punire una città - dice - ma quella di aiutare forze dell'ordine e magistratura a fare sì che si puniscano i colpevoli".