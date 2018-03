Berlusconi: "Avanti malgrado gli attacchi per far uscire il Paese dallo stallo"

"Considero gli attacchi giornalistici contro Forza Italia e in particolare Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. Né Forza Italia né io ci siamo mai fatti intimidire da queste aggressioni e continueremo a lavorare con la serietà e la serenità di sempre per far uscire il Paese dallo stallo e assicurare all'Italia un governo stabile". Lo scrive Silvio Berlusconi, difendendo il capogruppo Brunetta.