Beppe Grillo attacca Papa Francesco "Non ha visto il Dalai Lama"

18:07 - Beppe Grillo se la prende anche con Papa Francesco e lo accusa di non aver voluto incontrare il Dalai Lama. "In questi giorni è stato a Roma per il XIV summit dei Nobel per la pace - scrive sul suo blog -, previsto in Sudafrica prima che negassero il visto al Dalai Lama per non irritare la Cina. I tibetani hanno fatto un tentativo per incontrare il Papa, che si è negato. Un atteggiamento politico e non evangelico".

Cambia atteggiamento, quindi, l'ex comico che spesso nei suoi post si è rivolto a papa Francesco, sottolineando che il M5S è nato proprio il giorno di San Francesco.



"Questo Papa ha ricevuto tutti, ma proprio tutti, a partire da Balotelli con cui ha avuto anche un breve colloquio privato. Evidentemente il Dalai Lama non aveva segnato due gol alla Germania - aggiunge Grillo - Oltretevere spiegano che non si vuole entrare nelle "tensioni" fra il leader tibetano e Pechino. Questo pontefice è stato il primo che ha potuto attraversare lo spazio aereo cinese. Francesco ha detto 'Mi domandano: Se andrei in Cina. Ma sicuro, domani!'. Un dialogo epocale tra realtà millenarie da non mettere in discussione. Il Dalai Lama può attendere insieme al Tibet".



Negli scorsi mesi, Grillo aveva definito i cinquestelle i "pazzarelli" della politica non nascondendo ammirazione per l'attuale Papa.