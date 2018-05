28 maggio 2018 20:07 Bannon: "Tolta sovranità allʼItalia, è disgustoso: ha vinto il partito di Davos" Ai microfoni di Tgcom24, il politologo americano spiega che "Mattarella ha messo in campo gli interessi delle banche e dello spread". Ed elogia Berlusconi

Quanto successo in Italia a livello politico è "disgustoso" ma anche "fascista e antidemocratico". Lo afferma l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, intervenuto a un incontro a Roma. Ai microfoni di Tgcom24, ha poi aggiunto di essere sotto shock, perché in Italia "il partito di Davos ha gettato la maschera". Elogia invece Silvio Berlusconi il quale, come Trump, è stato "un grande statista, che ha rinvigorito l’orgoglio degli italiani".

Shock dal presidente MattarellaSecondo il politologo americano, quello che è emerso dal risultato delle ultime elezioni è un chiaro voto contro l’establishment mentre le trattative fra Lega e Movimento 5 Stelle sono "un tentativo eroico" di superare le fratture che li dividono. "Sapere che il Presidente della Repubblica lo ha bocciato in modo così palese, insinuando che il volere degli elettori non abbia importanza, è scioccante". Dunque secondo Bannon avrebbero avuto ragione Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quando hanno parlato di "notte buia della democrazia" di fronte al veto posto da Mattarella sulla nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia.

I poteri forti"Sergio Mattarella ha messo in campo gli interessi delle banche e dello spread e la controprova è l'esultanza di Francoforte", prosegue Bannon. E' il "partito di Davos", quello dei poteri forti stranieri e dei mercati, che deciderebbe come dev'essere governata l'Italia: "E hanno detto che non è accettabile quello che chiedono gli italiani". Anche il premier incaricato, Carlo Cottarelli, sarebbe sempre "un altro tecnocrate del Fondo monetario internazionale".