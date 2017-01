Banche, Padoan: fiducia è essenziale, non gettare discredito

"Essenziale per un buon funzionamento del sistema bancario è la fiducia" e non bisogna gettare "discredito". Così il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul dl banche in Senato. "La fiducia - ha detto Padoan - è un bene pubblico: è facile distruggerla e difficile ricostruirla. Nel dibattito sulle banche si è a volte gettato discredito sull'intero settore alimentando una percezione negativa in Italia e all'estero sbagliata".