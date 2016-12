Auto blu, Madia: "Nei ministeri tagliate cento vetture in un anno"

La Madia ha spiegato che "le amministrazioni potranno integrare i dati mancanti entro e non oltre il 29 febbraio di quest'anno". Dopo tale scadenza il dipartimento della Funzione pubblica "comunicherà l'elenco delle amministrazioni inadempienti". Queste ultime "non potranno però effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per il 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni pasto".



"No spostamenti casa-lavoro" - Il ministro ha aggiunto che "in caso di utilizzo delle auto in uso non esclusivo", la gran parte delle vetture rimaste nei ministeri, "le ragioni di servizio non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro". La Madia ha inoltre ricordato che "è necessario comunicare le modalità di riduzione delle auto" per quantificare "i risparmi", visto che la dismissione può avvenire a titolo oneroso o gratuito se verso le Onlus.