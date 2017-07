Atac, Raggi querela Renzi: "Il M5S non raccomanda nessuno"

"L'unico messaggio che Stefàno ci ha detto di aver mandato all'ex Dg Rota riguarda la segnalazione di un'azienda di bigliettazione con tecnologie innovative. Nient'altro e per la massima trasparenza lo pubblicherà sulla sua pagina Facebook - spiega la sindaca - se a qualcuno risultano altre circostanze come raccomandazioni, pressioni o richieste gradiremmo che fossero pubblicate immediatamente per poter prendere immediati provvedimenti". "Qui non facciamo sconti a nessuno", assicura.

"Daremo a Roma un servizio trasporti degno" - "La situazione in cui si trova Atac era ed è grave, ma non ci siamo fatti spaventare dalle difficoltà e siamo andati avanti. Abbiamo selezionato e portato a Roma qualche mese fa Bruno Rota, un grande manager che si era occupato con successo dell'Atm a Milano. Rota oggi ha dichiarato: 'Sono andato via perché pagavo un prezzo personale troppo alto, avevo dei rischi anche personali. Sono incensurato, voglio restare tale'. Roma, e in particolare Atac, sono una sfida difficile da affrontare per chiunque. Capiamo le sue motivazioni in quanto manager, il MoVimento 5 Stelle invece ha il mandato dei cittadini e non può fermarsi dinanzi alle difficoltà, per quanto enormi siamo". Scrive ancora Virginia Raggi. "Adesso andremo avanti con Atac per garantire alla città un sistema di trasporti degno di una capitale europea. Sarà dura, ma ce la faremo", promette.