Berlusconi: "Siamo responsabili, restiamo al governo finché mantiene le promesse"

Silvio Berlusconi parla in tv e rilancia Forza Italia: "Ultima chiamata prima della catastrofe" 18:55 - "Abbiamo dato e stiamo dando prova di serietà e responsabilità straordinaria". Lo ha detto a Roma Silvio Berlusconi, all'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia. "Saremo in questo governo, una crisi ora sarebbe destabilizzante e la stabilità è un bene", ha aggiunto. "Staremo fino a quando il governo porterà fino in fondo i provvedimenti e manterrà gli impegni".

Berlusconi ha assicurato l'appoggio del suo partito al governo di Enrico Letta ma ha anche chiesto il mantenimento degli impegni presi in materia fiscale, tra i quali il non aumento dell'Iva. Partecipando ad una affollata inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Roma, l'ex premier ha detto che una crisi in questo momento sarebbe "destabilizzante" per il Paese che ha, invece, bisogno di "stabilità".



I paletti dati al governo - "Il Pdl sta dando prova di una serietà e responsabilità straordinaria", ha aggiunto Berlusconi. "Resteremo in questo governo ma con la ferma intenzione che siano mantenuti fino in fondo" i patti stipulati al momento della nascita dell'esecutivo Letta: l'abolizione dell'Imu sulla prima casa, il non aumento dell'Iva e la riforma di Equitalia.



Se sentenze non imparziali giusto criticare - "Le sentenze si rispettano quando sono emesse da un giudice imparziale, quando questo non avviene è giusto criticarle". Dice Berlusconi tornando sulla sua condanna: "E' inaccettabile dire che la legge è uguale per tutti. Dire cosi' significa ripararsi dietro un'ipocrisia. E' inaccettabile".



Dobbiamo conquistare Internet e i social network - La nuova Forza Italia dovrà avere una "massiccia presenza sulle reti, sui social network" perché questa "è l'era di Internet". Lo ha detto Berlusconi spiegando di aver capito che "stando chiusi in una stanza attraverso un telefonino o un Ipad si riesce a vedere tutto di una persona". "Attraverso questo strumento - ha concluso - dobbiamo comunicare i nostri ideali, le nostre idee".



Obiettivo: fare il bene del Paese non il nostro - "Nei prossimi giorni faremo la riunione dei gruppi parlamentari per decidere", ha aggiunto Berlusconi sottolineando che l'obiettivo sarà sempre quello di "fare l'interesse del Paese e non il nostro".