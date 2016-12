Silvio Berlusconi su Facebook: "Non mollo"

foto Facebook Correlati Berlusconi, Schifani al Pd: "Governo a rischio" 20:45 - "Io resisto, non mollo". Silvio Berlusconi sceglie Facebook per ribadire che resterà a capo del centrodestra nonostante quanto accaduto nelle ultime settimane. "State tranquilli che non mi faccio da parte - scrive il leader del Pdl - resto io il capo del centrodestra. Farò sino all'ultimo l'interesse del Paese e degli italiani. Andate avanti con coraggio. Non vi farò fare assolutamente brutte figure". "Prepariamoci al meglio", conclude. - "Io resisto, non mollo". Silvio Berlusconi sceglie Facebook per ribadire che resterà a capo del centrodestra nonostante quanto accaduto nelle ultime settimane. "State tranquilli che non mi faccio da parte - scrive il leader del Pdl - resto io il capo del centrodestra. Farò sino all'ultimo l'interesse del Paese e degli italiani. Andate avanti con coraggio. Non vi farò fare assolutamente brutte figure". "Prepariamoci al meglio", conclude.

Santanchè: "Berlusconi c'è e non sarà abbattuto dai pm" - Il messaggio per Daniela Santanché, "significa che Berlusconi c'è, che non potranno dei magistrati che hanno vinto un concorso e non sono stati eletti dal popolo e che hanno emesso una sentenza politica, metterlo fuori da capo del centro destra." Per la parlamentare del Pdl il leader del centrodestra continuerà a combattere e "non farà questa fine ingloriosa". La deputata definisce poi "irricevibile" la nota diffusa il 13 agosto dal Capo dello Stato. "Tra le righe c'è scritto che Berlusconi deve accettare la sentenza, deve farsi da parte, dimettersi da senatore. Tutte cose che non mi aspettavo dall'arbitro del Paese Italia." Sui rapporti col Pd aggiunge: "Non possiamo stare al governo con i nostri carnefici".