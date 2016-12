Perché vuoi creare un movimento politico?

Volevo creare questo movimento da tempo. Voglio fare un blog con dei ragazzi giovani, con idee nuove e diverse. Si baserà soprattutto sull'ecologia,sull'amore per la natura e gli animali. Mi voglio battere per togliere gli animali dai circhi.



Perché il riferimento ai figli dei fiori?

Non c'entra niente con gli anni Settanta, ma è un riferimento all'ecologia, all'ambiente.



Hai scritto di aver visto in sogno Matteo Renzi. Un'ora dopo hai twittato la fondazione del movimento. Ti ispiri a lui?

Mi piace molto, in questo momento storico ci vuole uno come lui. lo lo vedrei bene come premier, ma il Pd lo teme.



Qual è il tuo giudizio sul governo Letta?

È un governo di facciata, non è un governo che è stato eletto dal popolo. Oggi sono talmente tanti i problemi che non basta un premier. Le cose vanno rifatte tutte. A partire dall'Imu che va abolita. Non è giusto tassare le case . Abbasserei prima gli stipendi dei deputati. E pure gli F35 mi sembrano una spesa inutile.

Quale programma avrà il tuo movimento?

Il movimento si occuperà di vari temi: l'inquinamento e la mala sanità, ma sarà anche a favore degli animali e della natura. Quindi sarà un ritorno alle origini. Bisogna tornare alle idee dell'inizio del Novecento quando non c'era tutta questa industrailizzazione e tutta questa tecnologia.



Il tuo sarà un partito di destra o di sinistra?

Il movimento non sarà vicino a nessuno. Sarà un movimento senza questa distinzione. Si batterà soltanto per tutelare l'ambiente.



Avevi già tentato la carriera politica quando eri stata simpatizzante di Marghertia, Partito Liberale, Partito Repubblicano e M5s. Che fine ha fatto l'interesse per quei partiti?

Quello è stato un gioco, non ho mai avuto una poltrona. Simpatizzavo per Grillo perché il voto dato a lui era un voto di protesta sia contro la destra sia contro la sinistra. Grillo mi sembrava diverso da questo vecchiume politico. Però non ho votato nessuno alle ultime elezioni: sono restata a casa a innaffiare il mio fiore preferito che è l'ortensia.



Quali saranno le differenze tra il tuo movimento e quello di Beppe Grillo?

Il nostro sarà un partito di ragazzi giovani e poi ci saranno altre cose, altre battaglie. Sarò un movimento non un partito.

Chi è il tuo possibile elettore?

I giovani e magari Renzi mi darà una mano.

Quali sono i problemi del Paese e cosa faresti per risolverli?

Secondo me vanno creati più posti di lavoro per i giovani, va ricreato il verde, abolirei tutte le macchine in centro. Tante cose, ecco.

Ti candideresti a Presidente del Consiglio?

Perché no?! Mai dire mai.



Non hai paura di fare la fine di Cicciolina che aveva creato il partito "Democrazia Natura Amore" e poi è sparita?

Se uno crede ai sogni, a quello che vuole realizzare, li realizza. Cicciolina non è una persona che stimo, non mi piace come paragone. Io guardo il presente, non mi interessano i partiti degli altri.